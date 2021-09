Nexans : un rôle clé en Chine ?

(Boursier.com) — Nexans a musclé sa participation au programme accéléré de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en Chine, en se voyant attribuer un important contrat par la société CNEIC (China Nuclear Energy Industry Corporation) pour la fourniture de câbles spécialisés, destinés à deux nouveaux projets. Au cours des six prochaines années, le groupe se chargera de concevoir et de fabriquer environ 1.500 kilomètres de câbles ayant pour but d'assurer la sécurité, la fiabilité des installations électriques et ce pendant la durée de vie des réacteurs de Tianwan 7 et 8 et de Xudapu 3 et 4. Le projet aura une durée de six ans, les premières livraisons étant prévues pour septembre 2022.

La Chine se concentre sur la construction de centrales nucléaires côtières à proximité des principaux centres démographiques du pays, qui vise une capacité de production de 70 GW en 2025, contre environ 50 GW au total à la fin de 2020, soit l'équivalent d'une vingtaine de nouveaux réacteurs. Pour l'heure, le nucléaire fournit à peine 2% de l'énergie électrique de la Chine mais le pays entend à terme en faire la principale source, dépassant toutes les autres, ainsi qu'un élément essentiel de son plan en vue de parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2060.

La centrale nucléaire de Tianwan, à proximité de la ville de Lianyungang (province du Jiangsu), est située au bord de la mer Jaune. L'ajout de deux réacteurs Rosatom VVER-1200 de 1,2 GW en fera le plus grand site nucléaire au monde, d'une capacité totale supérieure à 8 GW. Deux autres réacteurs VVER-1200 sont également en cours d'installation à la centrale nucléaire Xudapu dans le district de Huludao (province du Liaoning).