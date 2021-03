Nexans : un nouveau centre logistique automatisé en Suède

Nexans : un nouveau centre logistique automatisé en Suède









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nexans Suède affiche ses ambitions et prépare actuellement ses opérations d'avenir en construisant un nouvel entrepôt et un centre logistique de 3.000 m2. La construction a commencé et le début des opérations est fixé à août 2021. Parallèlement à la construction de nouveaux locaux, des changements sont également initiés qui conduiront à la numérisation de l'entreprise vers l'industrie 4.0. Dans le nouvel entrepôt, un tout nouveau centre logistique automatisé avec des fonctions logistiques numériques verra le jour. "Grimsas en Suède est l'une des deux usines du Groupe qui sera désormais digitalisée", explique Lars Josefsson, CEO de Nexans Suède.

"Investir dans un projet industrie 4.0 signifie des flux de production plus efficaces et le début d'un processus de numérisation révolutionnaire au sein de Nexans. Le plan prévoit également une transition progressive vers des chariots élévateurs électriques à conduite autonome - une autre initiative en faveur de l'objectif de Nexans pour une production neutre en carbone d'ici 2030", ajoute le groupe.