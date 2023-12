Nexans : un analyste voit plus haut

(Boursier.com) — Nexans remonte de 1,5% ce vendredi à 74,75 euros, alors que le broker JP Morgan reste 'neutre' sur le dossier, mais avec un objectif de cours ajusté de 84 à 87 euros, tandis que le groupe câblier a publié un Chiffre d'affaires standard de 4.921 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2023, en croissance organique de +3,4% par rapport à la même période de 2022 hors Autres activités. Le groupe a souligné le rebond du segment Production d'énergie & Transmission, en hausse organique de +17,8% au troisième trimestre 2023. Les segments Distribution & Usages récoltent les bénéfices du déploiement des programmes SHIFT Performance, SHIFT Prime et Amplify.

Les objectifs 2023 ont été confirmés, à savoir :

*Un EBITDA entre 610 et 650 millions d'euros

*Une génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) entre 220 et 300 millions d'euros

*Labellisation Copper Mark des usines métallurgiques au Canada et en France pour une production responsable de cuivre.

Malgré la hausse du jour, le titre perd encore 12% depuis le début de l'année en Bourse de Paris.