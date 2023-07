Nexans : un 3e câblier pour la flotte

(Boursier.com) — Nexans renforce sa présence sur le marché de l'éolien offshore et de l'interconnexion avec l'ajout d'un 3e navire câblier à sa flotte. Cette décision stratégique permettra au Groupe de répondre à une demande croissante, en particulier sur les marchés américains et européens, porté par un carnet de commandes record pour l'entreprise, et renforcé récemment par le contrat historique avec TenneT de 1,7 milliard d'euros, et pour le projet EuroAsia Interconnector pour 1,43 milliard d'euros.

Ce nouvel actif stratégique contribuera également à la création de plusieurs centaines d'emplois directs et indirects à travers le monde, pendant les phases de construction et d'opération.

S'appuyant sur la technologie de pointe du navire amiral de Nexans, le 'Nexans Aurora', ce nouveau navire va encore plus loin en améliorant son design, son confort et ses capacités. Equipé de 3 tables tournantes d'une capacité combinée de 13.500 tonnes et embarquant plusieurs robots télé-opérés, notamment d'ensouillage, le câblier sera en mesure d'installer simultanément jusqu'à 4 câbles, afin de répondre aux demandes spécifiques des clients, en particulier sur des projets de grande envergure.

En ajoutant ce navire à sa flotte, Nexans renforce également sa polyvalence et sa flexibilité, couvrant une vaste zone géographique.

Du point de vue environnemental, ce navire sera doté d'un système de génération de puissance hybride capable de fonctionner avec un mix de bio-diesel, réduisant son impact carbone de manière significative. Des caractéristiques qui résonnent avec la vision stratégique du Groupe en matière d'environnement.