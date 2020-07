Nexans tombe dans le rouge, vise une génération de trésorerie positive sur l'année

(Boursier.com) — Nexans est tombé dans le rouge au premier semestre, essuyant une perte nette part du Groupe de 55 millions d'euros, comprenant un impact estimé négatif de 75 ME au titre du Covid-19. Pour compenser le ralentissement généralisé de la demande et préserver la rentabilité, le Groupe a accéléré son plan de transformation en prenant de nouvelles mesures de réduction et d'optimisation des coûts, et en déployant le programme SHIFT dans l'ensemble des unités.

L'EBITDA s'établit à 162 millions d'euros, contre 195 ME un an plus tôt, soit 5,6% du chiffre d'affaires à cours des métaux constants (contre 6% au premier semestre 2019). La marge opérationnelle s'établit à 83 millions d'euros, soit 2,9%, pour un chiffre d'affaires de 2,895 milliards d'euros à cours des métaux constants, en repli organique de -9,8%. La dette nette a significativement baissé, s'établissant à 276 ME au 30 juin contre 709 ME un an auparavant.

Alors que la situation mondiale dictée par l'épidémie s'est désormais légèrement améliorée, et compte tenu des actions engagées au premier semestre par le Groupe pour en limiter les effets de la crise sanitaire sur ses opérations, sous réserve des changements importants pour le second semestre 2020 (absence de changement important dans l'environnement macro-économique globalement ; absence d'impact du Covid-19 sur les filiales et leurs activités, qui resteraient préservées et pleinement opérationnelles ; absence de ralentissement de la demande du marché ; absence d'une deuxième vague de la pandémie qui affecterait significativement les opérations réalisées par Nexans), le management réintroduit ses perspectives pour l'année 2020. A savoir, un EBITDA entre 310 et 370 ME ; une génération de trésorerie (free cash-flow) positive; et une rentabilité des Capitaux Employés (ROCE) avant impôts entre 7% et 10%.