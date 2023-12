Nexans signe deux protocoles d'accord pour une nouvelle usine de câbles

(Boursier.com) — Nexans , le Ministère de l'Industrie et du Commerce, le Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable, le Ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des Politiques Publiques, l'ONEE et l'AMDIE ont signé deux accords portant sur un projet d'investissement d'un montant total de 100 millions d'euros à horizon 2026, en vue de la création au Maroc d'une 3e usine de câbles d'énergie de moyenne-tension de l'entreprise, déjà implantée à Casablanca et Mohammedia.

Ce projet renforce l'engagement de Nexans en faveur de la transition énergétique au Maroc et sur le continent Africain. Il permettra la création de plus de 200 emplois directs, et bénéficiera de l'appui à la fois des Ministères, de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) et de l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). Il réunira les standards d'excellence du Groupe, notamment en matière de digitalisation 4.0 et d'innovation de pointe pour des ressources énergétiques durables et permettra la livraison de câbles en Afrique.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, qui font que le Maroc se positionne désormais comme un des leaders régionaux et continentaux dans le déploiement d'infrastructures énergétiques de source renouvelable et ambitionne de consolider l'écosystème industriel en lien avec le secteur dans les années à venir. A travers ce projet structurant, le Maroc et Nexans oeuvrent conjointement à renforcer le développement de la chaîne de valeur de l'industrie des énergies renouvelables dans le Royaume et à sophistiquer davantage le tissu industriel local.