Nexans : sans réaction

(Boursier.com) — Nexans reste stable sur les 33 euros ce vendredi, alors que parmi des derniers avis de brokers, le Credit Suisse ne vise plus qu'un cours de 32 euros sur le dossier, contre 50 euros auparavant... "Nous parvenons à maintenir l'activité de production grâce à un dialogue social d'une très grande qualité dans tous les pays, empreint d'un sens des responsabilités qui fait honneur à notre Groupe" a indiqué la direction de Nexans. Christopher Guérin précise : "L'ensemble du groupe, à tous les niveaux, s'implique quotidiennement pour respecter les consignes de sécurité et gestes barrières, maintenir notre production, et satisfaire nos clients. D'ores et déjà, nous travaillons à un plan de sécurisation des équipes et de relance industrielle, propre à accompagner la fin du confinement dans tous les pays.

Le monde d'après doit être pensé, défini, imaginé dès à présent, à tous les niveaux et pour tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Un nouveau monde pour un nouveau Nexans, nous y sommes prêts."

"Nous nous sommes appuyés sur notre expérience chinoise pour anticiper et mettre en place les mesures qui s'imposaient, avant même les recommandations réglementaires. Début mars 2020 le groupe est passé en management de crise, piloté quotidiennement par les membres du Comité exécutif, pour favoriser l'agilité et la réactivité.

Dès le mois de janvier en Chine, puis à partir de février pour le reste du monde, les déplacements internationaux ont été interdits et les déplacements régionaux réduits au strict minimum. La protection de nos équipes demeure toujours notre priorité, nous n'oublions pas nos autres responsabilités impératives que sont la préservation des emplois, et la continuité de nos activités" conclut le groupe.

L'Assemblée générale mixte se tiendra le 13 mai à 14 heures 30, au 3 rue Mazarine, à Paris, hors la présence physique des actionnaires. L'Assemblée sera diffusée en direct sur le site internet du groupe...