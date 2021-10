Nexans : retenu pour la pose du câble haute tension pour eaux profondes du projet J-IC de Chevron en Australie

(Boursier.com) — Nexans a obtenu un important contrat clés en main portant pour la fourniture et la pose d'une solution révolutionnaire de câble haute tension dynamique pour eaux profondes, destinée au projet Jansz-Io Compression (J-IC), exploité par Chevron Australie.

Le champ gazier Jansz-Io fait partie du projet plus vaste Gorgon, exploité par Chevron, qui est opérationnel depuis 2016 et fournit du gaz naturel à des clients en Asie et en Australie. Le projet Gorgon est une coentreprise entre les filiales australiennes de Chevron (47,333%), ExxonMobil (25%), Shell (25%), Osaka Gas (1,25%), Tokyo Gas (1%) et JERA (0,417%).

Le projet J-IC va utiliser une technologie de compression sous-marine de pointe pour assurer l'approvisionnement à long terme de l'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de Gorgon, ainsi que des installations de gaz domestique sur l'île de Barrow Island. Dans ce cadre, Nexans déploiera un système de transport d'énergie et de télécommunication entre le rivage et les installations de compression offshore, situées à une profondeur d'eau de 1.400 m. Un câble dynamique de 145 kV pour eaux profondes alimentera en électricité, à partir de la côte, une installation flottante offshore assurant à son tour l'alimentation et la commande de la compression sous-marine.

Pour poser les câbles de J-IC, Nexans utilisera son nouveau navire câblier de pointe Aurora, dont le carrousel haute capacité est spécialement conçu pour la pose de câbles dans des environnements complexes en eaux profondes, tels que ce champ gazier.

Le câble haute tension sous-marin, d'une longueur de 135 km, sera fabriqué, testé et posé d'un seul tenant.