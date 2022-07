Nexans : renforce son partenariat historique avec Eiffage

(Boursier.com) — Nexans a signé un partenariat de trois ans avec Eiffage: le Groupe a été référencé pour la fourniture de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les 1.000 sites français d'Eiffage, soit plus de 4.000 points de charge. Fort de 20 ans de collaboration fructueuse, Eiffage réitère sa confiance à Nexans dans le domaine de la fourniture de bornes de recharge. Son site de production français situé à Donchery dans les Ardennes propose ainsi, au travers de sa gamme AGICITY, des bornes compactes au design customisé, pour parkings intérieurs et extérieurs, intégrant de nombreux services et options d'intégration de solutions digitales performantes.

Les bornes AC et DC fournies par Nexans ont des puissances de 22 à 50 kVA, permettant à 2 voitures de se charger en parallèle et d'offrir jusqu'à 80% d'autonomie en 45 minutes de charge selon les véhicules et la puissance de la borne. En 2021, un premier projet avait été mené avec succès en équipant de 200 points de charge le siège social d'Eiffage, situé à Vélizy Villacoublay. Nexans en assure également la supervision. Avec ces développements, Nexans illustre à nouveau son agilité industrielle et sa capacité de service pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique.

Depuis 2014, Nexans conçoit et fabrique des bornes de recharge pour véhicules électriques intégrant des services de gestion et de supervision, et a déjà livré plus de 20.000 points de charge sur le territoire français, contribuant ainsi à l'effort collectif de réduction des émissions de CO2. Cette ambition s'inscrit dans la continuité d'actions déjà menées avec Eiffage notamment dans le développement de l'énergie solaire, en accélération continue depuis l'inauguration de la centrale photovoltaïque de Cestas en 2015, la plus grande d'Europe à l'époque : 300 MWc de puissance installée produisant l'équivalent de la consommation annuelle de 150.000 foyers.

Alors que 40% des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie proviennent du secteur de l'électricité, les sources d'énergie primaire doivent évoluer vers des énergies renouvelables. Le solaire représente par exemple aujourd'hui environ 2% du mix énergétique français, mais est appelé à connaître une croissance exponentielle. Il s'agit désormais d'un investissement prioritaire sur la planète. Nexans renforce ainsi également la compétitivité, la fiabilité et la durabilité de l'énergie solaire, une des solutions clés de l'électrification du futur tout comme l'usage des véhicules électriques.