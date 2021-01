Nexans : renforce son partenariat avec Airbus

(Boursier.com) — Nexans renforce son partenariat de longue date avec Airbus par un nouveau contrat portant sur la fourniture de câbles et de fils aéronautiques spécialisés destinés à former le réseau électrique des avions et hélicoptères civils et militaires. Ce nouveau contrat fait de Nexans un fournisseur majeur d'Airbus pour des câbles à hautes performances, appelés à jouer un rôle essentiel dans l'efficacité des appareils, ainsi que le confort et la sécurité des passagers.

Pendant la durée de ce contrat, Nexans se concentrera sur de nouvelles solutions pour la future génération d'avions électriques et hybrides.

Dans les années à venir, Nexans aura la capacité de fournir la plupart des câbles nécessaires aux appareils d'Airbus, couvrant des applications telles que le poste de pilotage, les moteurs, la cabine, le divertissement en vol et la voilure. Il s'agit de fils de câblage, de câbles de puissance, de transmission de données, d'avioniques et résistants au feu. Un avion peut compter de 100 à 350 km de câbles, selon le modèle. Les solutions Nexans destinées aux futurs avions électriques et hybrides d'Airbus s'appuieront sur le succès des prototypes de câbles HT, de 500 V à 3 kV, développés pour le projet E-Fan X. Le démonstrateur d'avion hybride-électrique régional a représenté une étape majeure pour Airbus sur la voie de la décarbonation, et un pas de géant vers le vol zéro émissions.

Les câbles actuellement fournis par Nexans à Airbus sont fabriqués dans les usines françaises du Groupe à Draveil (Essonne) et Paillart (Oise) ainsi qu'à Mohammedia au Maroc.