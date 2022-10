Nexans renforce ses RH et sa RSE

(Boursier.com) — Nexans annonce l'arrivée de Maria Lorente Fraguas au poste de Vice-Présidente Corporate & Directrice des Ressources Humaines, également en charge de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

Maria Lorente Fraguas a occupé de nombreuses fonctions à responsabilité dans le monde entier, notamment dans les domaines des opérations, du développement de nouveaux produits, de la transformation d'entreprise et des ressources humaines. A ce titre, elle contribuera activement à la transformation et à la croissance future de Nexans. Basée au siège du Groupe à Paris, Maria Lorente Fraguas est espagnole et sera directement rattachée à Christopher Guérin, Directeur Général.