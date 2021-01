Nexans renforce sa présence industrielle au Maroc

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Nexans renforce sa présence industrielle au Maroc avec l'inauguration d'une nouvelle usine pour la Business Unit Telecom Systems. Cette inauguration est présidée par Monsieur le Ministre de l'industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique du Maroc, M. Moulay Hafid Elalamy.

Située dans la zone d'accélération industrielle Nouaceur, dite Midparc, cette nouvelle usine Nexans Interface Maroc produira des accessoires de connectorisation de câbles à fibre optique pour les applications FTTH (Fiber to the Home, fibre optique jusqu'au domicile), 5G, data center et LAN (réseau informatique local).

Cette usine permettra au Groupe Nexans d'augmenter sa capacité de production, tout en élargissant sa gamme de produits, et en proposant de nouveaux services pour mieux satisfaire ses clients : services d'optimisation de la supply chain, de précâblage de composants et de connectorisation de câbles. Elle servira le marché européen, ainsi que le marché nord-africain.