Nexans remporte un contrat de pose de câbles d'exportation dans un parc éolien offshore aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Nexans a remporté auprès d'Ørsted et Eversource un contrat portant sur la pose et la protection des câbles d'exportation destinés au parc éolien Revolution Wind. Le projet a pour but de raccorder le parc au réseau terrestre afin d'aider les Etats du Connecticut et du Rhode Island à réaliser leurs engagements de développement de l'éolien offshore.

Il s'agira pour Nexans du 1er projet de pose de câbles aux Etats-Unis en vertu de l'accord-cadre conclu avec Ørsted-Eversource.

L'accord-cadre sur les câbles d'exportation, offrant la possibilité de fournir jusqu'à 1.000 km de câbles sous-marins haute tension dans ce pays d'ici 2027, a été signé en décembre 2019 entre Ørsted Wind Power North America LLC et Nexans. Il a pour objectif d'accélérer la transition énergétique en Amérique du Nord en apportant la technologie de pointe du Groupe en matière de câbles sous-marins aux États-Unis.

Ce contrat est le premier projet à être livré dans le cadre de cet accord.

Situé à plus de 24 km au sud de la côte du Rhode Island et 51 km au sud-est de celle du Connecticut, le parc éolien Revolution Wind, d'une capacité de 704 MW, répondra aux besoins énergétiques des deux Etats, où il alimentera en électricité près de 350.000 foyers. Ce projet historique, en éliminant de futures émissions non indispensables, évitera environ 1 million de tonnes de pollution carbone, soit l'équivalent du retrait de la circulation de plus de 210.000 voitures.

La pose sera réalisée par le navire câblier "Nexans Aurora", 1er navire de sa catégorie dans l'installation de câbles offshore. Son cabestan spécial de 75 tonnes offre une capacité à la pointe du marché pour la pose de câbles par des profondeurs d'eau de 2.000 m et au-delà. Le "Nexans Aurora" dispose d'une charge utile de câbles de près de 10.000 tonnes. En outre, Nexans a récemment étendu ses capacités, afin de faciliter la pose et la protection simultanées pour un enfouissement encore plus profond avec un minimum d'impact sur l'environnement. Le navire présente également d'excellentes capacités en eaux peu profondes, lui permettant de se rapprocher du rivage pour les opérations d'atterrage du câble.

Les travaux débuteront en 2023. Le projet devrait être pleinement opérationnel en 2025.