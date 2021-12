Nexans remporte un contrat de plus de 80 ME auprès d'Equinor

(Boursier.com) — Nexans a remporté auprès d'Equinor un contrat de plus de 80 millions d'euros portant sur la fabrication et la pose d'un système de câbles d'énergie. Il transportera l'électricité directement depuis le réseau électrique norvégien vers le champ Oseberg Centre, afin d'alimenter ce dernier en énergie renouvelable. Ce contrat constitue un volet majeur de l'engagement constant d'Equinor à réduire son empreinte carbone.

Oseberg se situe en mer du Nord, à environ 140 km au nord-ouest de Bergen. La solution de câbles d'énergie sur mesure de Nexans sera posée par le navire câblier du Groupe, le "Nexans Aurora", qui embarque la plus grande capacité de pose dans une même installation compacte. Cela se traduit non seulement par un gain de temps et une baisse des coûts, mais aussi par une réduction de l'impact environnemental de l'opération en raison des distances de transport plus courtes. Le système de câbles comprend un câble tripolaire en courant alternatif de 132 kV permettant d'acheminer une puissance de 180 MW jusqu'à la plate-forme principale d'Oseberg, ainsi que deux câbles en fibre optique composés chacun de 48 brins monomodes. Les câbles seront connectés à un système DTS central, offrant aux opérateurs la possibilité cruciale de détecter, grâce à des capteurs de température, les signes avant-coureurs d'un problème technique.

Les câbles seront fabriqués par l'usine Nexans de Halden en Norvège. Leur pose est prévue pour débuter en 2023.