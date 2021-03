Nexans : remboursements anticipés du PGE et de l'émission obligataire

(Boursier.com) — Nexans rembourse par anticipation de son Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 280 millions d'euros en date du 25 février, et l'émission obligataire à taux fixe assortie d'un coupon annuel de 3,25% de 250 ME, émise le 26 mai 2016 et à échéance 26 mai 2021 (ISIN : FR0013176294), en date du 10 mars 2021.

Le 11 juin 2020, Nexans annonçait la signature d'un financement (PGE) d'un montant de 280 millions d'euros avec un pool de banques françaises, avec une maturité de 12 mois et une option d'extension jusqu'à 5 ans à la main de Nexans. L'Etat français garantissait ce financement à 80%. Le Groupe profite de son niveau de liquidité élevé pour repayer en avance son PGE ainsi que son émission obligataire.

Au 31 décembre 2020, et avant ces remboursements anticipés, la position de liquidité de Nexans s'établissait à 1,7 milliard d'euros, incluant une ligne de crédit revolving non tirée de 600 ME.

Nexans dispose d'un niveau de liquidité solide pour assurer la continuité de son activité et ses engagements financiers.