Nexans rejoint l'initiative RE100 du Climate Group et s'engage à atteindre 100% d'électricité renouvelable en 2030

Nexans rejoint l'initiative RE100 du Climate Group et s'engage à atteindre 100% d'électricité renouvelable en 2030









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Dans la lignée des accords de Paris (COP21), établissant une limite du réchauffement de 1,5oC à l'horizon 2030, Nexans a dévoilé sa feuille de route vers la neutralité carbone. Ainsi, dans le cadre de ce plan, le Groupe vise une réduction annuelle moyenne de 4,2% de ses émissions de gaz à effet de serre (en particulier sur les scopes 1 et 21) et prévoit, entre autres, l'utilisation d'énergie renouvelable par la production locale ou l'achat d'énergie décarbonée pour tous les sites, ou encore que 100% des projets de R&D seront consacrés à la transition énergétique et à l'efficacité énergétique.

"Notre ambition est de contribuer à la transition énergétique en étant un acteur de l'électrification durable du monde", déclare Christopher Guérin, Directeur général de Nexans. "Plus qu'un axe stratégique, l'énergie renouvelable fait partie de notre raison d'être : "Electrify the future". En rejoignant RE100, Nexans démontre son engagement à apporter un avenir durable à tous."

"Je suis ravi d'accueillir Nexans au sein du RE100. En s'engageant à produire de l'électricité 100% renouvelable d'ici 2030, Nexans rejoint un nombre croissant d'entreprises désireuses de faire évoluer le marché. Cela envoie un message fort, à savoir que l'électricité renouvelable fait sens pour les entreprises, et nous encourageons les autres à suivre le mouvement", a déclaré Sam Kimmins, Responsable de RE100, Climate Group.

Le 8 décembre, Nexans a intégré la prestigieuse liste "Climate change A list" du CDP.