(Boursier.com) — Au premier semestre 2022, les performances financières de toutes les activités ont atteint des niveaux record chez Nexans. L'EBITDA est en hausse de +38% par rapport à la même période de 2021. Les activités d'électrification ont contribué à 97% de la hausse d'EBITDA par rapport à la même période de l'année précédente, avec une répartition comparable entre effets structurels et conjoncturels, et l'acquisition de Centelsa.

La marge d'EBITDA a augmenté de +190 points de base par rapport au premier semestre 2021 pour atteindre 9,1% (contre 7,1%) grâce à SHIFT et Amplify dans l'activité Usages et aux nouvelles capacités du segment Production d'énergie et Transmission.

Le ROCE ressort à 17,4%, contre 14,2% en juin 2021.

La génération de trésorerie (free cash-flow) normalisée atteint 104 millions d'euros, grâce à l'EBITDA élevé et malgré une variation négative du fonds de roulement due en partie à la hausse du prix du cuivre.

Nexans rehausse sa guidance pour l'exercice 2022

Le groupe cible une fourchette d'EBITDA entre 560 et 590 millions d'euros (précédemment entre 500 et 540 millions d'euros) et une génération de trésorerie (free cash-flow) normalisée entre 200 et 250 millions d'euros (précédemment entre 150 et 200 millions d'euros).