Nexans récompensé par l'enquête 2020 d'Institutional Investors sur les équipes dirigeantes européennes

Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans occupe les meilleures places du classement 2020 des équipes dirigeantes européennes pour le secteur des biens d'équipements, publié lors de la 16ème enquête annuelle d'Institutional Investor.

Christopher Guérin, le directeur général (DG), a été nommé meilleur DG de la catégorie "petites et moyennes capitalisations" par les investisseurs. Le Groupe Nexans a quant à lui été classé troisième entreprise la plus reconnue dans la catégorie " petites et moyennes capitalisations " et cinquième entreprise la plus reconnue toutes capitalisations confondues.

Jean-Christophe Juillard, Directeur Financier (DF) a été nommé meilleur DAF "petites et moyennes capitalisations" par les investisseurs et classé troisième meilleur DAF toutes capitalisations confondues.

Aurélia Baudey-Vignaud, Responsable Relations Investisseurs (RI), a été nommée deuxième meilleure professionnelle des RI de la catégorie "petites et moyennes capitalisations " par les investisseurs et classée troisième meilleure RI " petites et moyennes capitalisations" par l'ensemble des votants.

Les résultats de l'enquête Institutional Investor sont la reconnaissance par les investisseurs et les acteurs des marchés financiers, de la clarté et de la cohérence du projet stratégique de Nexans ainsi que la capacité du Groupe à répondre aux attentes de ces derniers.

L'enquête annuel d'Institutional Investor s'appuie sur l'avis de près de 1.200 professionnels de l'investissement, d'investisseurs, gérants de portefeuilles et analystes financiers de plus 500 entreprises. Tous les votes sont pondérés par classement et toutes les attributions au sein de chaque catégorie sont agrégées pour créer des classements pour les DG, DF, professionnel des relations investisseurs (RI), Programme RI, RSE et Journées Investisseurs. Les classements de chaque catégorie sont basés sur une compilation des votes des investisseurs et des analystes.