Nexans rachète La Triveneta Cavi

(Boursier.com) — Nexans a conclu un accord majeur en vue de l'acquisition de La Triveneta. Basée en Italie et présente dans 30 pays, cette entreprise est réputée pour son excellence sur les marchés européens des câbles moyenne et basse tension. La Triveneta Cavi produit principalement des câbles basse tension destinés aux secteurs du bâtiment, des infrastructures, systèmes de câbles à retardateur de flamme et des énergies renouvelables.

Créée en 1965 par Ermenegildo Scalabrin, Gastone Massignan et Bruno Gobetti, l'entreprise emploie environ 700 salariés, pour un chiffre d'affaires annuel courant de plus de 800 millions d'euros sur les 12 derniers mois. La Triveneta Cavi comprend 3 sites de production à Brendola et Tolentino, dotés de plateformes logistiques, ainsi qu'une tréfilerie de cuivre interne située à Montecchio Maggiore.

Cette transaction présente de nombreux avantages stratégiques, dont un alignement avec la stratégie du Groupe. L'acquisition envisagée témoigne d'une avancée considérable dans l'ambition de Nexans de devenir un 'pure player' de l'électrification. Elle adjoint au Groupe un acteur amplement reconnu, fort d'une longue tradition d'innovations techniques, d'une base industrielle robuste, et d'une équipe de direction chevronnée affichant un bilan solide.

L'acquisition italienne ajoute de nouveaux atouts commerciaux à Nexans. Avec cette opération, Nexans enrichit son éventail de production de câbles et se positionne favorablement pour embrasser l'évolution majeure du secteur vers la sécurité incendie. Pour la période 2021-2030, la croissance attendue de la demande mondiale de câbles de sécurité incendie est en effet de l'ordre de +13%. Cette demande sera soutenue par l'entrée en vigueur de nouvelles normes de sécurité, par la hausse de la demande d'électricité, et par les tendances émergentes dans la construction et la rénovation. Nexans poursuivra le développement des capacités de La Triveneta Cavi dans le domaine des retardateurs de flamme afin d'étoffer l'offre du Groupe en matière de sécurité incendie.

Enfin cette transaction est hautement créatrice de valeur pour les actionnaires de Nexans. Les synergies opérationnelles seront amplifiées par la mise en oeuvre des programmes propriétaires Shift Performance et Shift Prime de Nexans, focalisés sur le centrage client et les solutions à valeur ajoutée.

Cette transaction est basée sur un multiple de valorisation de 5,6x l'Ebitda 2023 de La Triveneta Cavi avant synergies, et 4,6x après synergies. L'opération aura un impact limité sur le ratio dette nette sur Ebitda de Nexans.

La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires, et aux conditions de clôture habituelles.

Sur la séance de vendredi, l'action Nexans a rebondi de 5,87%, terminant la semaine à 90,25 euros.