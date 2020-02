Nexans : publication attendue

Nexans : publication attendue









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans publiera ses résultats annuels 2019 le jeudi 20 février 2019 à 7h00, heure de Paris. Christopher Guérin, CEO, et Jean-Christophe Juillard, Group CFO, commenteront les résultats de Nexans et répondront aux questions de la communauté financière, lors d'une conférence téléphonique qui se déroulera le même jour à partir de 9h00, heure de Paris... D'après le consensus FactSet, les revenus du groupe pour l'exercice 2019 sont anticipés à 4,62 milliards d'euros, contre 4,41 milliards d'euros un an auparavant. Le consensus de bénéfice par action se situe pour sa part à 2,58 euros. La croissance organique est attendue à 4,9% et l'Ebitdar est anticipé à 419,3 millions d'euros.