Nexans : publication annuelle en vue

(Boursier.com) — Nexans publiera ses résultats de l'exercice 2020, le mercredi 17 février à 7h, heure de Paris. Le communiqué de presse et la présentation associée seront disponibles sur le site internet de Nexans (www.nexans.com). Christopher Guérin (Directeur général) et Jean-Christophe Juillard (Directeur financier) organiseront une conférence en anglais, le 17 février à partir de 9h, heure de Paris. Cette conférence sera en audio et en webcast.