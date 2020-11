Nexans : prudence de mise

Nexans : prudence de mise









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans retombe de plus de 3% à 43 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, la SG a dégradé prudemment le dossier à 'conserver' avec un cours de 48 euros dans le viseur, tandis que le groupe câblier a publié un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 1.407 millions d'euros à cours des métaux constants, en croissance organique de +5,6% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -9,8% par rapport au troisième trimestre 2019. Le Chiffre d'affaires de l'activité Câbles est ressorti à 1.249 millions d'euros à cours des métaux constants au troisième trimestre 2020, en croissance organique de 9,1% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de -8,4% comparativement au troisième trimestre 2019.

Le carnet de commandes ajusté est solide à hauteur de 1,5 milliard d'euros dans l'activité Haute Tension sous-marine avec une visibilité supérieure à 18 mois. La Journée Investisseurs de Nexans aura bien lieu, comme annoncé précédemment, le 17 février 2021. À cette occasion, la direction précisera les nouvelles étapes de sa stratégie...