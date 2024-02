Nexans progresse au classement environnemental de CDP

(Boursier.com) — Nexans a été distingué pour son leadership dans le domaine de la durabilité par l'agence de notation environnementale à but non lucratif CDP. Le leader de la conception et de la production de systèmes de câbles et de services associés a obtenu la note 'A' et se maintient sur la 'liste A' de CDP. Nexans réaffirme ainsi ses convictions en matière de responsabilité environnementale.

Cette distinction marque un jalon important dans le parcours de Nexans vers une électrification durable, et souligne l'engagement déterminé du Groupe en faveur de l'action climatique et de la transparence environnementale. Elle récompense les progrès notables réalisés cette année, qui ont permis à Nexans de se hisser au-delà de la note 'A-' obtenue en 2021 et 2022, et de renouer avec la note 'A' initialement reçue en 2020.

Cette amélioration de la notation de Nexans, de 'A-' à 'A', valide le cheminement effectué, et atteste de l'attitude proactive de la société pour appréhender et relever les défis du changement climatique.

Parallèlement, Nexans affiche une progression significative dans sa notation EcoVadis en obtenant une note de 80/100, en hausse de deux points. Enfin, Nexans a maintenu sa note 'A' auprès de MSCI, soulignant son ambition constante d'excellence sur les thématiques ESG.

Nexans reste focalisé sur les points d'amélioration qui lui restent à adresser et sur le renforcement de sa position de leader de l'électrification.