Nexans : primé

Nexans : primé









Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans a été récompensé par le prix du "Meilleur évènement investisseur (petite à moyenne capitalisation)" décerné par IR Magazine Awards-Europe pour sa Journée investisseurs qui s'est tenue virtuellement le 17 février 2021. Les prix d'IR Magazine sont une reconnaissance internationale de l'excellence dans la pratique des relations investisseurs.

Le 17 février, à l'occasion de sa Journée investisseurs, le Comité Exécutif de Nexans a annoncé son ambition de devenir un Pure Player de l'électrification d'ici 2024 et a fixé des objectifs financiers audacieux pour la période 2021-2024. Ce prix est décerné par un jury d'experts composé de professionnels de l'investissement et de membres de l'équipe éditoriale d'IR Magazine sur la qualité de la présentation de l'ambition stratégique de Nexans ainsi que sur la capacité du Groupe à se démarquer avec un événement inédit. La retransmission et les documents relatifs à l'événement sont disponibles sur notre site internet.