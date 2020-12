Nexans prend le soleil en Australie !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Australie connaît un essor de son marché solaire, lequel pourrait voir sa capacité de production d'électricité quasi doubler pour dépasser 12 GW. Acteur majeur de la transition énergétique pour une électrification durable du monde, Nexans joue un rôle clé sur le marché du solaire en Australie en fournissant des câbles d'énergie spécialisés. Le Groupe vient ainsi de se voir attribuer 6 contrats majeurs concernant de nouveaux projets dans les Etats du Queensland, de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud.

La capacité de production d'électricité de ces 6 parcs solaires totalisera 672 MW, soit suffisamment pour alimenter plus de 600.000 foyers. Leur mise en service est en cours et Nexans continue d'investir dans le test des câbles et l'innovation afin de répondre aux besoins des projets australiens d'énergie renouvelable. Ces contrats sont un parfait exemple de la façon dont Nexans contribue à la transition énergétique mondiale , commente Geoffrey Simpson, Responsable du marché des énergies renouvelables pour Nexans Olex. Quels que soient la source d'énergie renouvelable et le niveau de tension (HT, MT ou BT), nous proposons des solutions complètes de câbles spécialisés qui assurent des connexions efficaces et fiables aux réseaux électriques .

Les 6 contrats de fourniture de câbles ont été passés auprès de Nexans Olex par Biosar Australia, l'un des premiers développeurs-constructeurs (EPC) mondiaux de parcs solaires. Cette collaboration tout au long de la phase d'étude de chacun des 6 projets a permis d'assurer un soutien technique spécialisé, en matière de normes et de spécifications, ainsi que de conception des câbles et systèmes. Les câbles courant continu moyenne tension (MT) et basse tension (BT) proviennent de la gamme complète Nexans Keylios, comprenant des câbles souterrains de 33 kV, des câbles souterrains BT de 1500 V, des câbles posés sous les panneaux photovoltaïques (PV), des câbles de données souterrains, des connecteurs inverseur-transformateur assurant la communication entre l'onduleur, le transformateur, le système des contrôles des trackers et les accessoires associés. Le câblage d'énergie et de commande est fabriqué par l'usine Nexans de Yanggu en Chine et le site Nexans Olex de Lilydale en Australie, avec l'appui de divers fabricants spécialisés partenaires de Nexans Olex. Tous les câbles souterrains d'énergie intègrent la solution EcoTerm de Nexans Olex, qui constitue une barrière efficace contre la dégradation par les termites.

En séance, l'action Nexans gagne environ 2%, à 55 euros.