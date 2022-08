Nexans : plus haut !

(Boursier.com) — Nexans reprend 2% à 97,25 euros ce lundi, alors que HSBC a revalorisé le dossier de 100 à 115 euros en restant à l'achat.

Oddo BHF avait déjà réhaussé son cours cible de 90 à 95 euros. La valorisation reste selon le broker modérée (8,1x l'EBITDA 2023e vs 6x pour les références historiques) sur la base du plan d'optimisation des marges et un TMVA 2021-2024 de 13% de l'EBITDA, a expliqué le courtier. Le message de la direction sur les perspectives a par ailleurs été rassurant avec un backlog renforcé et de qualité, ce qui n'empêche pas le broker de rester 'neutre' sur le titre...