Nexans : petite hausse après l'opération sud-américaine

(Boursier.com) — Nexans pointe en légère hausse (+0,2% à 86,5 euros) en ce début de semaine à Paris. Le câblier a annoncé l'acquisition de Centelsa, un fabricant colombien de câbles haut de gamme, actif dans les secteurs du Bâtiment et des Utilites. La société affiche un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de dollars et une valeur d'entreprise de 225 M$. La finalisation de la Transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait intervenir au cours du premier semestre 2022.

Oddo BHF explique qu'il s'agit de la 1ère acquisition depuis l'annonce du plan stratégique en février 2021. Le broker rappelle que Nexans vise à devenir un pure player dans le domaine de l'électrification principalement dans les domaines Haute Tension et Projets ainsi que dans les activités Bâtiments et Territoire. Cette opération s'inscrit dans le droit fil de cette stratégie. Il s'agit plutôt d'une bonne nouvelle alors que le contexte actuel se prête peu à des opérations M&A d'envergure, souligne le courtier, à 'surperformer' sur la valeur. Le titre figure dans sa liste " Convictions Midcap ".