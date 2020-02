Nexans : passe sur le gril demain matin

(Boursier.com) — Nexans, qui affiche un très beau parcours boursier depuis le début de l'année, dévoilera ses résultats annuels demain matin. Le consensus 'Bloomberg' anticipe un Ebitda de 408,6 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 4,62 MdsE contre 4,41 MdsE un an auparavant. Le résultat opérationnel est attendu à 236,4 ME.

Le management avait indiqué viser sur l'exercice 2019 un EBITDA compris entre 360 et 390 millions d'euros (hors IFRS16) et une dette nette consolidée de clôture, impactée par le décaissement prévisible de réorganisation, d'environ 600 ME (incluant l'effet IFRS 16 pour environ 130 ME).