Nexans obtient un prêt de 200 ME auprès de la BEI

(Boursier.com) — Nexans signe un prêt de 200 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement afin de favoriser la contribution du Groupe à la transition énergétique. La BEI accorde à Nexans un financement de 200 ME afin d'accélérer sa participation active à la transition énergétique mondiale et son engagement de contribuer à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030. Le prêt de la BEI couvre le financement d'activités de R&D et le développement de nouveaux produits, des investissements visant à augmenter le nombre des usines 4.0 et à améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que l'extension du site de Halden en Norvège.

Les activités de Nexans sont en complète adéquation avec les objectifs du "Green Deal" européen. Début février 2021, Nexans a annoncé son ambition d'ajouter deux nouvelles lignes de production de câbles d'export courant continu haute tension dans son usine de Halden d'ici à 2024. Ces câbles CCHT sont indispensables à la transition énergétique européenne car ils servent à interconnecter les pays afin de pallier l'intermittence des sources d'énergie renouvelable.

Depuis 2020, Nexans s'efforce d'accélérer sa transformation en une entreprise pilotée par les données. La numérisation des usines du Groupe va encore améliorer l'efficacité de ses lignes de production, ouvrant la voie à la maintenance prédictive et à la réduction des émissions carbone. Le prêt de la BEI financera une partie des investissements prévus dans ce domaine, aidant ainsi Nexans à tenir ses engagements de contribuer à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2030.

Enfin, le prêt permettra à Nexans d'intensifier des projets R&D visant à optimiser les performances et la conception de ses câbles, à améliorer leur sûreté au feu et à développer l'économie circulaire par l'utilisation de matériaux revalorisés et le recyclage. Ce financement aura également pour effet de faire monter en puissance l'innovation au sein des divisions Cloud Digital Plant et Design Labs du Groupe, dans les domaines des services numériques et des solutions connectées, par exemple Infrabird ou Vigishield, qui constituent des preuves tangibles de l'évolution de Nexans d'une offre de produits vers les systèmes et les solutions.