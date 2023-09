Nexans obtient le label Copper Mark pour sa production responsable de cuivre

(Boursier.com) — Les installations métallurgiques de Nexans à Montréal (Canada) et Lens (France) ont été labellisées Copper Mark. Cette reconnaissance fait écho à la contribution de Nexans au développement durable et représente un programme complet d'assurance sociale et environnementale pour la production de fil de cuivre machine. Nexans est un des premiers fabricants de câbles et fil machine, et un des premiers exploitants de laminoir de cuivre à recevoir ce label, en Amérique du Nord et en Europe.

Les sites de Nexans à Montréal et à Lens ont obtenu le label Copper Mark suite à une évaluation des sites conduite par des auditeurs indépendants. Les deux sites ont été évalués selon les 32 critères de durabilité reconnus sur le plan international, y compris les normes environnementales, sociales et de gouvernance. La reconnaissance par le Copper Mark met en lumière la position de Nexans en tant que leader de l'électrification durable du monde.

Nexans lancera prochainement le même processus d'obtention du label Copper Mark pour ses deux autres laminoirs de cuivre, au Pérou et au Chili.