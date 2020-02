Nexans : objectifs stratégiques 2019 atteints

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nexans publie ce jour ses comptes pour l'année 2019, arrêtés par le Conseil d'Administration réuni sous la Présidence de Jean Mouton, le 19 février 2020.

Le groupe annonce que les objectifs stratégiques 2019 du plan "New Nexans" ont été atteints avec une hausse de l'EBITDA à 413 millions d'euros (384 millions d'euros hors

IFRS 16), contre 325 millions d'euros en 2018, soit +18% en base comparable, une génération de trésorerie au-delà des attentes à 251 millions d'euros.

La rentabilité des Capitaux Employés (ROCE) s'inscrit à 11,1%. Le résultat net ressort à -118 millions d'euros, impacté par les charges de réorganisation du plan "New Nexans" de -201 millions d'euros.

La proposition de dividende s'établit à 0,40 euro par action.

Les perspectives d'EBITDA 2020 se situent entre 440 et 460 millions d'euros.

Commentant ces résultats de l'année 2019, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : "Nos résultats 2019 sont en ligne avec nos objectifs 2021 de création de valeur. Le plan stratégique " New Nexans " enregistre ainsi ses premiers succès. Nous sommes aujourd'hui en ordre de marche, avec la bonne gouvernance, une organisation agile et le bon périmètre, construit autour des marchés prioritaires et des énergies renouvelables. Nexans s'engage contre le réchauffement climatique avec un objectif d'atteindre une neutralité carbone d'ici 2030.

Innover, apporter davantage de services et de solutions à nos clients, nous a permis de signer des projets significatifs dans le secteur de la Haute Tension sous-marine, dont l'accord historique avec Eversource et Ørsted pour le développement de parcs éoliens offshore en Amérique du Nord jusqu'en 2027, en ligne l'engagement du Groupe dans les énergies renouvelables. Notre programme de transformation SHIFT, reposant sur la création de valeur plus que la course au volume, a permis de renouer avec la génération de cash, en moins de huit mois. Ainsi, nous abordons 2020 confiants, avec des fondamentaux solides et un carnet de commandes record. Dans un contexte d'incertitudes, notamment autour du COVID-19, notre première priorité est de protéger nos salariés et nous portons une attention particulière à la gestion des risques, en mettant en place des dispositifs d'informations et de surveillance en temps réel, et nous ne déplorons aucun impact sur nos opérations à l'heure actuelle. La force retrouvée de notre plan industriel, notre vision à travers le "New Nexans" qui repose sur le talent et l'implication de nos 26.000 collaborateurs, engagés, créatifs et innovants, permet d'inscrire Nexans dans la pérennité stratégique, opérationnelle et financière."