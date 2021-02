Nexans : nouveau contrat au Brésil

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nexans Submarine Telecom and Special Cables (STSC - systèmes de câbles sous-marins télécoms et spéciaux) développe sa relation client avec le Programa Amazonia Conectada (PAC - Programme Amazonie Connectée), pour apporter la connectivité de données à haut débit à une région éloignée et écologiquement sensible du Brésil. Le projet consiste à poser des câbles à fibres optiques sur le lit des rivières du bassin amazonien. En 2020, 470 km de câbles sous-marins ont été livrés, ce qui porte la longueur totale installée jusqu'à présent à 1.170 km. Une commande de 620 km de câbles supplémentaires a été passée, dont la livraison est prévue pour 2021.

"Ce projet n'est qu'un exemple de la dynamique croissante qui a permis à la division STSC de Nexans de constituer un carnet de commandes record fin 2020", ajoute le groupe. Le projet Amazonia Conectada est une initiative stratégique développée par l'armée brésilienne, avec le soutien des ministères de la Défense, de la Santé, de l'Education et de la Communication du pays. Le plan global consiste à installer environ 6.000 km de câbles de fibre optique sub-fluviaux dans les rivières de la région de l'Amazonas afin de fournir une connexion internet efficace et fiable. Plus de 50 villes et 4,5 millions de personnes seront ainsi connectées, "ce qui permettra d'améliorer la santé publique, l'éducation et de soutenir le développement durable".

Nexans est impliqué depuis le début du projet en 2015. Il a fourni des câbles sous-marins sans répéteur d'une capacité de transmission de données de 100 GB/sec pour les quatre phases achevées à ce jour. Lorsqu'elle sera livrée en 2021, la dernière commande portera la longueur totale de câble fournie à 1.790 km. La dernière commande pour le projet n'est que l'une des nombreuses commandes remportées par Nexans STSC, qui a terminé l'année 2020 avec un carnet de commandes record. Les principaux contrats concernent des clients du monde entier en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, en Afrique et en Europe. Ils couvrent l'ensemble du portefeuille de produits sous-marins diversifiés de STSC, qui comprend des câbles ombilicaux de commande et des câbles pour robots sous-marins télécommandés (ROV), destinés à l'industrie de l'énergie et des câbles à fibres optiques pour l'industrie des télécommunications offshore.

Tous les câbles seront fabriqués dans l'usine STSC de Rognan, en Norvège, l'exécution du projet et l'ingénierie étant réparties entre l'usine et le bureau norvégien à Oslo.