Nexans : nomination au sein du Comité Exécutif

(Boursier.com) — Nexans annonce l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son Comité Exécutif. En février dernier, Nexans a annoncé une étape majeure de son ambitieuse stratégie, indiquant que le Groupe deviendrait un pure player de l'électrification, totalement intégré, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification : de la production et transport d'énergie, à la distribution et réseaux, jusqu'au bâtiment et usage. Dans un monde en pleine mutation, de plus en plus dépendant de la connectivité, Nexans est bien positionné pour agir sur les mégatendances qui auront un impact sur ses activités et celles de ses clients.

Nexans franchit une étape cruciale de sa nouvelle feuille de route avec la création de la fonction Ventes & Marketing, Communication et Transformation, rattachée au Directeur général. Sa mission principale sera d'amplifier la différenciation marketing du Groupe, de déployer son programme d'innovations et de renforcer sa transformation.

A compter du 30 août, Elyette Roux est nommée Vice-Présidente Corporate en charge des Ventes, du Marketing et de la Communication. Elle sera responsable de cette nouvelle fonction au sein du Comité Exécutif de Nexans.

Elyette Roux a débuté sa carrière en tant que Responsable Programme chez Dassault Aviation en 2004. En 2007, elle a rejoint Schneider Electric où elle est restée pendant 12 ans. Elle a d'abord occupé le poste de Responsable des ventes pour les pays d'Afrique de l'ouest, avant de devenir Responsable du Business Développement pour la région Europe, Moyen-Orient et Amérique du Sud pour le segment de marché Bâtiment, Infrastructure et Sécurité. En 2010, elle est devenue Responsable monde Grands comptes Stratégiques en charge de Saint-Gobain. Elyette Roux a été promue au poste de Vice-Présidente Industrie en Norvège, basée à Oslo. En 2016, Elyette Roux a été nommée Vice-Présidente Stratégie, Développement commercial et Opérations avant de devenir Vice-Présidente Expérience client et Innovation digitale pour Schneider Electric France. Avant de rejoindre Nexans, elle était Directrice Experience Client CX - South Europe / France Responsable de l'Accélération Digitale chez CISCO.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, a commenté : "Je suis très heureux d'accueillir Elyette Roux au sein du Comité Exécutif. Elle apportera à Nexans une forte expertise stratégique et de marketing opérationnel au sein de nos équipes, essentielle pour accélérer le développement d'offres innovantes, pierre angulaire de la réalisation de notre raison d'être : électrifier le futur."