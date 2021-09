Nexans : négociations exclusives !

(Boursier.com) — Nexans confirme ce vendredi avoir entamé des négociations exclusives avec un promoteur de premier plan en vue de la fourniture et de la pose de câbles d'exportation terrestres et marins destinés à un grand parc éolien offshore au Royaume-Uni. Le contrat, d'un montant de plusieurs millions de livres sterling, permettra le transfert efficace de l'énergie du parc éolien vers le réseau d'électricité lorsque le projet sera mis en production vers le milieu des années 2020. Ce contrat vient confirmer la position de leader de Nexans dans le secteur stratégique des parcs éoliens offshore, ainsi que son rôle central dans la conduite de la transition énergétique au cours de la prochaine décennie et au-delà.

Le gouvernement britannique s'est engagé à la neutralité carbone à l'horizon 2050 et voit dans l'éolien offshore à grande échelle un moyen pour atteindre cet objectif... Nexans communiquera des détails supplémentaires sur cette opération dès sa réalisation.