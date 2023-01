Nexans : moins d'empreinte carbone

(Boursier.com) — Trimet et Nexans ont mis au point un nouveau produit capable de répondre aux exigences techniques élevées en matière de propriétés mécaniques et de conductivité tout en réduisant son empreinte carbone. Jusqu'ici, les câbles électriques étaient fabriqués exclusivement à partir d'aluminium primaire.

La refonte et le recyclage des déchets d'aluminium ne requièrent qu'une fraction de l'énergie nécessaire à la production d'aluminium primaire. Cependant, l'aluminium recyclé contient des impuretés qui nuisent aux propriétés spécifiques du matériau. La collaboration entre Nexans et Trimet vise à coordonner l'optimisation de l'approvisionnement en matières premières et le développement de matériaux innovants.

Par exemple, Nexans a optimisé le tri des déchets d'aluminium sur ses sites de production en Europe par le biais de RecyCâbles, joint-venture Nexans-Suez, en vue de leur réintégration dans la production de câbles électriques. Avec sa maitrise du recyclage, Trimet favorise la circularité en utilisant ces déchets pour développer un alliage de haute qualité répondant aux exigences de performances mécaniques et électriques.

"Notre projet montre que le recyclage offre un énorme potentiel de réduction des émissions de CO2. Je suis fier que Nexans puisse désormais fournir à ses clients un produit offrant une qualité supérieure tout en améliorant l'économie circulaire. Nexans poursuit ainsi sa stratégie de recherche constante de nouvelles sources de valeur pour ses clients", déclare Vincent Dessale, Chief Operating Officer de Nexans.

"Pour nous, le recyclage est un élément important de la production durable d'aluminium. Le développement d'alliages de haute qualité ayant une empreinte carbone la plus faible possible y contribue de manière significative", a commenté Philipp Schlüter, PDG de Trimet Aluminium SE et Président de Trimet France SAS.

Nexans prévoit de maximiser l'utilisation de fils électriques contenant de l'aluminium recyclé en 2023. Le groupe pourra ainsi répondre à la demande croissante de ses clients pour des produits présentant un éco-bilan favorable. De son côté, Trimet élargit sa gamme de produits recyclés dans le secteur du fil électrique. Ce faisant, le producteur d'aluminium s'appuie sur son engagement à décarboner la production tout en apportant une contribution supplémentaire à la transition énergétique.