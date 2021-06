Nexans : mécène de l'Institut Curie

(Boursier.com) — Nexans mène une action de mécénat au profit de l'Institut Curie. L'Institut développe les recherches scientifiques fondamentales et appliquées en matière de physique, chimie, biologie, radiobiologie et de médecine, en vue de mettre la science au service de l'homme pour l'aider à lutter contre le cancer et les moyens médicaux existants ou à venir nécessaires à cette fin. Il comprend un centre de recherche innovant dont les résultats sont diffusés internationalement et un ensemble hospitalier de pointe en cancérologie. Il contribue au développement de la recherche et de la médecine par son activité d'enseignement et de formation.

Nexans s'engage aux côtés de l'Institut Curie en soutenant les projets 'Chemical Biology' et Siredo. Ce soutien s'inscrit dans la démarche du Groupe en faveur de la santé des personnes : collaborateurs, clients, partenaires.

Chemical Biology est un programme de recherche de l'Institut Curie dans le domaine de la chimie-biologie dont l'objectif est de compléter et optimiser les traitements par chimiothérapie, en développant de nouvelles molécules capables de bloquer la plasticité cellulaire. Par ailleurs, la création du centre Siredo sous la direction du Dr. Olivier Delattre fait partie intégrante du projet immobilier de l'Institut Curie avec la construction d'une nouvelle aile à l'hôpital de Paris qui permettra de rassembler toutes les équipes de recherche pédiatrique de l'Institut sur les plateaux de laboratoires qui communiqueront directement avec le service de pédiatrie.