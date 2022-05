Nexans : les objectifs climatiques 2030 validés par l'initiative Science Based Targets

(Boursier.com) — Nexans valide ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) par l'initiative SBT (Science Based Targets).

L'initiative SBT mobilise les entreprises pour fixer des objectifs fondés sur la science et renforcer leur compétitivité dans le cadre de la transition vers une économie bas carbone. Il s'agit d'un partenariat entre le Carbon Disclosure Project (CDP), le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF).

"Nous sommes ravis d'annoncer cette validation par l'initiative SBT, qui vient à nouveau confirmer que Nexans est à la pointe de la transition vers une nouvelle ère d'électrification plus sûre, durable, renouvelable, décarbonée et accessible à tous. Cette annonce démontre notre engagement à être un pure player mondial de l'électrification au cours de la prochaine décennie", commente Olivier Chevreau, Vice-Président du Développement Durable de Nexans.

La feuille de route de développement durable de Nexans, analysée par l'équipe de validation des objectifs de l'initiative SBT, comprend l'engagement :

- de réduire les émissions absolues de GES Scope 1 et 2 de 46,2% d'ici 2030 par rapport à l'année de référence (2019). Les émissions GES Scope 1 et 2 sont celles provenant des sites industriels du Groupe Nexans.

- de réduire les émissions absolues de GES Scope 3 de 24% d'ici 2030 par rapport à l'année de référence (2019). Les émissions GES Scope 3 sont celles provenant de l'utilisation des produits, de l'achat de biens et services, de l'extraction des métaux, du transport, ainsi que des opérations précédant et suivant la transformation des matières premières en produits finis par le Groupe Nexans.

Les objectifs Scope 1 et 2 de Nexans sont en phase avec la trajectoire de 1,5oC fixée par les accords de Paris (COP21). Les objectifs du groupe, qui s'alignent sur une cible de 1,5oC, sont actuellement les plus ambitieux dans le processus de validation de l'initiative SBT.

Nexans entend intégrer le développement durable dans toutes ses divisions, de l'innovation et du développement des solutions, la fabrication des produits et la gestion des opérations au quotidien, à l'achat des matières premières et l'utilisation des produits vendus ou encore aux habitudes de travail et trajets domicile-travail de ses salariés.