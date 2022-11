Nexans : le titre plonge de plus de 10% !

(Boursier.com) — Dans des volumes épais, Nexans chute de 11% à 84,7 euros en ce milieu de semaine. Le titre du câblier, qui n'avait plus connu un tel plongeon quotidien depuis plus de deux ans, recule pour la cinquième fois en six séances. La société a pourtant rehaussé sa guidance annuelle la semaine passée après avoir enregistré une croissance organique de 10,3% au troisième trimestre... Une mauvaise passe boursière difficile à appréhender donc même si une dégradation de Bank of America ce mercredi explique le gadin du jour. La banque a en effet abaissé sa recommandation sur la valeur à 'sous-performer' en visant 82 euros.

Le broker affirme que les risques cycliques auxquels l'entreprise est confrontée ont été négligés par le marché. Il voit plusieurs indications montrant que les activités à cycle court de Nexans ont atteint un sommet... Avec une situation macroéconomique plus faible, le risque de déstockage sur les marchés finaux de la construction et de l'industrie et la normalisation potentielle des bénéfices, le courtier voit une potentielle baisse de 15 à 20% du consensus sur 2023-24. La valorisation semble désormais "tendue" par rapport aux moyennes historiques et est "difficile à justifier", conclut BoA.