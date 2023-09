Nexans : le titre grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Nexans monte de plus de 3% ce mercredi à 74 euros, alors que le groupe a décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 275.000 actions, conformément à l'autorisation donnée par la 17ème résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2023, afin de satisfaire aux obligations découlant des plans d'actions gratuites et de performance au bénéfice des salariés et dirigeants mandataires sociaux. Nexans a confié ce programme à un prestataire de services d'investissement pour sa réalisation sur la période du 26 septembre 2023 au 31 janvier 2024. Par ailleurs, le broker HSBC a ajusté la mire sur le câblier de 110 à 97 euros, tout en restant à l'achat, tandis que le groupe a annoncé fin juillet un EBITDA et un ROCE records "portés par un modèle unique de croissance basé sur la valeur".

Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires s'est toutefois élevé à 3.322 millions d'euros à cours des métaux standard, en baisse organique de 0,6% par rapport au premier semestre 2022, et en hausse de +4,1% en excluant le segment Autres activités. Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires est demeuré à des niveaux élevés dans les segments Distribution et Industrie & Solutions, tandis que l'activité Usages a été affectée par une base de comparaison élevée et une décélération dans certaines zones géographiques.

L'EBITDA a atteint 354 millions d'euros, en hausse de 11,6% à base comparable par rapport au premier semestre 2022. La marge d'EBITDA est ressortie solide à 10,7%, contre 9,1% au premier semestre 2022, illustrant la priorité donnée par Nexans à la performance et à la croissance en valeur...

La guidance 2023 a été revue à la hausse cet été, ce qui passe par :

-Une fourchette d'EBITDA entre 610 et 650 millions d'euros (précédemment entre 570 et 630 millions d'euros)

-Une génération de trésorerie normalisée entre 220 et 300 millions d'euros (précédemment entre 150 et 250 millions d'euros)

-Une demande attendue de bon niveau dans le segment Distribution, tandis qu'une décélération est anticipée dans certaines régions pour le segment Usages

-Un renforcement des engagements en matière de durabilité et objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 présenté auprès de l'initiative Science-Based Targets (SBTi).