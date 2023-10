Nexans : le rendez-vous est pris

(Boursier.com) — Nexans reperd plus de 2% ce mercredi à moins de 72 euros, alors qu'AlphaValue reste pourtant à l'achat sur le dossier avec un objectif ajusté en hausse à 97,50 euros. Auparavant, le broker HSBC avait ajusté la mire sur le câblier de 110 à 97 euros, tout en restant aussi à l'achat, tandis que le groupe a annoncé cet été un EBITDA et un ROCE records "portés par un modèle unique de croissance basé sur la valeur". Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires s'est toutefois élevé à 3.322 millions d'euros à cours des métaux standard, en baisse organique de 0,6% par rapport au premier semestre 2022, et en hausse de +4,1% en excluant le segment Autres activités. Au deuxième trimestre 2023, le chiffre d'affaires est demeuré à des niveaux élevés dans les segments Distribution et Industrie & Solutions, tandis que l'activité Usages a été affectée par une base de comparaison élevée et une décélération dans certaines zones géographiques.

L'EBITDA a atteint 354 millions d'euros, en hausse de 11,6% à base comparable par rapport au premier semestre 2022. La marge d'EBITDA est ressortie solide à 10,7%, contre 9,1% au premier semestre 2022, illustrant la priorité donnée par Nexans à la performance et à la croissance en valeur...

La guidance 2023 a été revue à la hausse cet été, ce qui passe désormais par :

-Une fourchette d'EBITDA entre 610 et 650 millions d'euros (précédemment entre 570 et 630 millions d'euros)

-Une génération de trésorerie normalisée entre 220 et 300 millions d'euros (précédemment entre 150 et 250 millions d'euros)

-Une demande attendue de bon niveau dans le segment Distribution, tandis qu'une décélération est anticipée dans certaines régions pour le segment Usages

-Un renforcement des engagements en matière de durabilité et objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 présenté auprès de l'initiative Science-Based Targets (SBTi).

Le prochain rendez-vous financier est fixé au 25 octobre avec les comptes du T3...