Nexans : le dividende sera payé le 18 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Nexans, réunie le 11 mai à Paris, a approuvé, à une large majorité, l'ensemble des 17 résolutions proposées par le Conseil d'Administration.

Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions soumises, notamment la distribution d'un dividende de 1,20 euro par action. Il sera détaché le 16 mai et mis en paiement le 18 mai.

Les actionnaires ont renouvelé le mandat d'administrateur d'Anne Lebel et approuvé la nomination de Laura Bernardelli, administrateur indépendant, pour une durée de 4 ans.

A l'issue de cette Assemblée, le Conseil d'administration est composé de 14 administrateurs, dont 7 femmes et 7 administrateurs indépendants.

Réuni à l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'Administration a renouvelé Anne Lebel dans ses fonctions d'Administrateur Référent Indépendant, de Présidente du Comité des Nominations et du Gouvernement d'entreprise et de Présidente du Comité des Rémunérations. Le Conseil d'Administration a également nommé Laura Bernardelli Présidente du Comité d'Audit, des Comptes et des Risques.

Le résultat des votes est disponible sur le site internet de Nexans. L'Assemblée Générale a été diffusée en direct, en français et anglais. Une version différée sera prochainement disponible sur le site internet de Nexans.