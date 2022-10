Nexans : le câble se tend

(Boursier.com) — Nexans chute de plus de 4% ce jeudi à 92 euros, alors que Kepler Cheuvreux vient d'abaisser sa recommandation sur le câblier à 'conserver' avec un cours cible de 102 euros comme objectif. Le groupe a affiché un chiffre d'affaires de 5.044 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2022, en hausse organique de +6,7% par rapport à la même période de 2021 et de +16,2% dans les activités liées à l'Electrification, reflétant une demande soutenue sur tous les marchés et l'accélération globale des tendances dans le domaine de l'électrification.

Le chiffre d'affaires du seul troisième trimestre est ressorti en croissance organique de +10,3% par rapport à la même période de 2021, en ligne avec les tendances observées au premier semestre et de +16% dans les activités liées à l'Electrification. Le chiffre d'affaires de l'activité Harnais Automobiles est en augmentation de +37,1 %, porté par une hausse des parts de marché malgré la crise en Ukraine.

Nexans a relevé ses objectifs 2022 avec une fourchette d'EBITDA comprise entre 590 et 600 millions d'euros (précédemment entre 560 et 590 millions d'euros) et une génération de trésorerie libre normalisée entre 225 et 275 millions d'euros (précédemment entre 200 et 250 millions d'euros).