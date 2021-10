Nexans : Laura Bernardelli proposée en qualité d'administrateur indépendant

(Boursier.com) — Sur recommandation du Comité des Nominations et du Gouvernement d'entreprise, le Conseil d'administration de Nexans a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 11 mai 2022 l'élection de Laura Bernardelli en qualité d'administrateur indépendant. Elle succèderait à Kathleen Wantz-O'Rourke qui a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur et de Président du Comité d'Audit, des Comptes et des Risques de Nexans avec effet à compter de mai prochain.

De plus, le Conseil d'Administration a décidé de nommer Laura Bernardelli en qualité de Censeur à compter d'aujourd'hui. À ce titre, elle assistera aux réunions du Conseil d'administration et du Comité d'Audit, des Comptes et des Risques. Madame Bernardelli sera tenue aux mêmes obligations que les administrateurs et le règlement intérieur du Conseil lui sera applicable dans toutes ses dispositions.

Laura Bernardelli a été nommée directrice financière du groupe Datalogic en juillet 2019 et est en charge des relations avec les investisseurs depuis novembre 2020. Datalogic est un leader technologique mondial sur les marchés de la capture automatique de données et de l'automatisation des usines, coté à la Borsa Italiana. Avant de rejoindre Datalogic, elle était Senior Vice President Group Controlling, Reporting and Digital Finance chez Schneider Electric depuis 2017. Elle a rejoint Schneider Electric en 2014 en tant que Senior Vice President, Finance Building & IT Business.

Avant de rejoindre Schneider Electric, elle était vice-présidente de la stratégie et du développement commercial chez Xylem depuis 2011, lorsque la société a été créée à partir de la scission de l'activité de l'eau d'ITT Corporation. Elle a ensuite été nommée vice-présidente des finances et directrice financière de l'EMEAI. Elle a rejoint ITT Corporation en 2007 en tant que directrice financière pour l'Italie. Auparavant, elle a occupé des postes à responsabilité croissante dans la fonction financière.