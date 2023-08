Nexans : Lancement du projet OPHELIA, un démonstrateur d'ombrières solaires sur la ViaRhôna

(Boursier.com) — Le projet de recherche OPHELIA vise à développer la filière du photovoltaïque linéaire, grâce à l'implantation de parcs sur des surfaces foncières caractérisées par une grande longueur et une faible largeur (digues, routes, voies ferrées...).

Lauréat en 2023 de l'appel à projet de l'ADEME "DEMO TASE", et développé par 5 partenaires : Nexans, CNR, Schneider Electric, SNCF, et SuperGrid Institute, OPHELIA est un projet de recherche sur l'architecture électrique de parcs photovoltaïques linéaires et leur intégration au foncier.

Un démonstrateur en ombrières sera déployé d'ici 2028 dans le Vaucluse, France, sur près de 900 mètres de vélo route "ViaRhôna", en bordure du Rhône.

Porteur d'une véritable rupture technologique, le projet OPHELIA permettra d'accélérer l'intégration du solaire photovoltaïque dans les territoires, tout en évitant les conflits d'usages par la valorisation de fonciers linéaires déjà aménagés.

Le solaire linéaire, une voie d'avenir

Si la filière photovoltaïque est confrontée à une raréfaction des espaces fonciers disponibles pour développer de nouveaux parcs, elle reste aujourd'hui essentielle pour atteindre les objectifs fixés par l'État français en matière de transition énergétique. Le photovoltaïque grand linéaire est une réponse à cet enjeu.

Il permet d'optimiser l'utilisation de terrains et d'ouvrages de grande longueur et de faible largeur déjà consacrés à d'autres usages (digues, bords de voies ferrées, de routes, de voies cyclables aménagées...), tout en préservant les espaces naturels. L'usage initial est ainsi conservé et la production d'électricité devient un objectif complémentaire. On estime aujourd'hui à plus de 60.000 km le potentiel brut de développement en France, soit une capacité proche de 60 GWc.

Avec le projet OPHELIA, Nexans et ses partenaires vont tester une architecture électrique en courant continu moyenne tension et ouvrir la voie au développement de projets sur de grands linéaires, supérieurs à 20 km.