Nexans : lance Vigishield, sa solution de protection contre les vols de câbles

(Boursier.com) — Nexans lance sa solution Vigishield, offrant à ses clients une protection complète contre le vol de câbles. Cette offre intervient dans un contexte de recrudescence des vols de câbles à travers le monde, liés dans une large mesure à l'augmentation des prix du cuivre au niveau mondial, le coût du cuivre brut avoisinant maintenant les 10.000 $/t. Ces vols représentent donc des milliards d'euros de pertes pour les divers acteurs de l'industrie.

Pour prémunir ses clients contre ce risque majeur, Nexans propose une gamme de nouvelles solutions, les protégeant depuis l'étape de fabrication jusqu'à l'exploitation des câbles. La nouvelle gamme Vigishield offre ainsi aux clients de Nexans :

- une surveillance permanente des câbles, où qu'ils se trouvent dans le monde,

- une maîtrise totale des projets et des délais,

- une forte réduction des coûts directs et indirects imputables au vol de câbles.

Grâce à des technologies connectées de suivi et de géolocalisation, de détection de mouvement et d'alerte en temps réel, la plate-forme Vigishield de Nexans assure à ses clients une protection 24h/24 et 7j/7, en prenant en charge tous les aspects de la surveillance et de la sécurité de leurs câbles.

Le lancement de cette solution Vigishield s'inscrit dans la stratégie et l'objectif de Nexans : accélérer son innovation et "électrifier le futur".