Nexans : la croissance revient à +0,4% au T3

(Boursier.com) — Nexans publie un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 qui s'élève à 4 494 millions d'euros à cours des métaux standard, en hausse organique de +8,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020, et de +0,4 % au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020.

"Cette croissance témoigne de la solide dynamique depuis le début de l'année et de la croissance sélective liée au programme de transformation SHIFT, en dépit des tensions sur la chaîne d'approvisionnement et de la saisonnalité du troisième trimestre", explique la société qui confirme ses objectifs 2021, avec, notamment un EBITDA entre 430 et 460 millions d'euros.

Sur les neuf premiers mois de 2021, croissance du chiffre d'affaires courant de +27,2 % à 5 448 millions d'euros en ligne avec l'inflation du prix du cuivre.