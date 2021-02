Nexans : L'EBITDA s'inscrit à 347 millions d'euros

Crédit photo © Nexans

(Boursier.com) — Nexans publie ce jour ses comptes pour l'année 2020. Le Chiffre d'affaires standard est de 5.713 millions d'euros, en baisse organique de 8,6%. L'EBITDA s'inscrit à 347 millions d'euros, reflétant la transformation réussie du groupe, avec une marge d'EBITDA de 6,1% en 2020, contre 6,4% en 2019. La direction souligne la surperformance du ROCE à 10,2% à fin décembre 2020 et le redressement du résultat net à 80 millions d'euros, comprenant un impact négatif lié à la Covid-19 estimé à 102 millions d'euros et une plus-value nette de cession de 142 millions d'euros (107 millions d'euros nette d'impôts), contre une perte nette de -118 millions d'euros en 2019.

La génération de trésorerie (free cash-flow) est de 157 millions d'euros, supérieure aux attentes, reflétant une nouvelle gestion stricte du besoin en fonds de roulement et de l'attention portée à la génération de trésorerie au sein du Groupe.

La dette nette atteint son plus bas historique depuis 10 ans à 179 millions d'euros au 31 décembre 2020, démontrant l'engagement de Nexans à préserver un niveau de liquidité sain et à réduire le cycle de conversion de trésorerie.

La proposition de dividende se situe à 0,70 euro par action.

PREVISIONS 2021

L'EBITDA 2021 est attendu entre 410 et 450 millions d'euros.

Amélioration structurelle du fonds de roulement opérationnel, parmi les meilleurs de l'industrie, qui atteint 5% du chiffre d'affaires courant en décembre 2020.

Remboursement anticipé d'un Prêt Garanti par l'Etat français ("PGE") de 280 millions d'euros et d'un emprunt obligataire à échéance 2021 de 250 millions d'euros.

Commentant les résultats de l'année 2020, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : "Malgré une crise économique et sanitaire mondiale sans précédent, 2020 a marqué un tournant pour Nexans. Nous avons démontré notre capacité à accélérer la transformation du Groupe et à dépasser nos objectifs financiers en termes de ROCE et de génération de trésorerie, aboutissant à un endettement net à son plus bas historique depuis 10 ans. Au cours du second semestre, nos efforts se sont concentrés sur notre ambition à long terme, en définissant notre nouvel objectif "Electrifier le futur", nos nouvelles valeurs, notre nouvel engagement ESG et de neutralité carbone. C'est à plein régime que nous annonçons aujourd'hui notre nouveau chapitre stratégique jusqu'en 2024, et 2021 sera une année d'accélération de notre nouveau mouvement stratégique vers l'Electrification. Nexans aborde l'année 2021 avec confiance et des objectifs ambitieux."