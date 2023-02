Nexans : L'EBITDA progresse de 29,6% à 599,5 ME dans le haut de la guidance

(Boursier.com) — En 2022, la performance financière de Nexans a atteint un niveau record : Le chiffre d'affaires standard s'est élevé à 6.745 millions d'euros en 2022, en augmentation organique de 6,3% par rapport à 2021, avec les activités d'électrification en croissance organique de +12,9% et une poursuite de la réduction de notre activité Métallurgie en ligne avec la stratégie du Groupe. Le quatrième trimestre a présenté en croissance organique de +4,9% par rapport à 2021 reflétant une demande soutenue et une gestion mix/prix favorable.

L'EBITDA progresse de 29,6% par rapport à 2021, à 599,5 millions d'euros, dans le haut de la guidance. La marge d'EBITDA augmente de +130 points de base par rapport à 2021 pour atteindre 8,9% (contre 7,6%), malgré un environnement inflationniste, soutenue par les programmes SHIFT Prime et Amplify dans l'électrification.

La génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) a atteint 393 millions d'euros, au-dessus de la guidance, portée par des acomptes sur projets dans le segment Production d'énergie & Transmission. Le ROCE ressort en hausse de 410 points de base par rapport à 2021, à 20,5%, et de 28,5% dans les activités d'électrification.

Une année record

Les programmes Amplify et SHIFT Prime, qui accélèrent la croissance structurelle dans les activités d'Electrification grâce à l'innovation et les services, ont généré un EBITDA de 67 millions d'euros.

Le carnet de commandes ajusté s'inscrit à un niveau record, à 3,5 milliards d'euros, en hausse de 51% par rapport à décembre 2021, tiré par le projet Celtic Interconnector.

Le bilan est solide avec une dette nette de 182 millions d'euros et une liquidité renforcée soutenant l'ambition stratégique de Nexans.

La proposition de dividende est de 2,10 euros par action au titre de 2022, en hausse de 75% par rapport à 2021.

Objectifs 2023

Les objectifs pour cette année passent par un EBITDA situé entre 570 et 630 millions d'euros et une génération de trésorerie normalisée entre 150 et 250 millions d'euros.

Commentant l'activité du groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer que la première année de déploiement de notre feuille de route stratégique "Winds of change" ait été achevée, dans son intégralité et dans les délais. Nous annonçons aujourd'hui un exercice record dans l'histoire du Groupe et je tiens à remercier tous les collaborateurs de Nexans qui ont rendu cela possible. Une fois de plus, nous avons eu raison de réaffirmer notre choix, visant à défendre une électrification durable à l'échelle mondiale. Alors que, partout, les investissements dans les réseaux électriques montent en flèche, nos activités d'électrification sont en croissance organique de +12,9%, avec un EBITDA robuste et un carnet de commandes ajusté record du segment Production d'énergie & Transmission. Notre engagement en faveur du développement durable a également porté ses fruits, avec une réduction de -28% des émissions de carbone depuis 2019 attestant qu'il est possible d'accroitre nos performances financières tout en réduisant notre impact environnemental.

Tout au long de l'année, nous avons lancé et étendu de nouvelles offres de produits et de services qui répondent aux besoins changeants de nos clients ; nous avons dans le même temps amélioré notre expérience client. Le programme SHIFT Prime nous a non seulement aidé à atteindre cette performance, mais nous a également positionné pour poursuivre notre croissance structurelle dans les années à venir.

Nous avons également fait des progrès substantiels dans la rotation de notre portefeuille d'activité, avec l'acquisition annoncée de REKA Cables en Finlande et le projet de vente de notre activité Telecom Systems à Syntagma Capital.

En quatre ans, nous avons donc démontré la pertinence de notre vision, la solidité de notre plateforme de transformation, propulsée par notre modèle unique E3 permettant de concilier et conjuguer performance économique et efficacité environnementale tout en renforçant l'engagement de nos équipes.

Pour l'avenir, nous restons concentrés sur l'exécution de notre plan stratégique et nous sommes pleinement engagés pour permettre la transition énergétique. Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de fournir de solides performances financières dans un environnement en constante évolution et à créer de la valeur à long terme pour nos parties prenantes."