Nexans : L'EBITDA ajusté (record) a grimpé à 665 ME en 2023

(Boursier.com) — Nexans , leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles pour un monde électrifié, annonce ses résultats financiers pour l'exercice 2023. Les états financiers consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 14 février 2024. Le Chiffre d'affaires standard ressort à 6,5 Milliards d'euros en 2023, le chiffre d'affaires courant est de 7,8 milliards d'euros, avec un accroissement de la rentabilité et une excellente génération de trésorerie. Nexans a ainsi atteint tous ses objectifs, relevés en juillet dernier, confirmant cette année encore l'ampleur de sa transformation...

L'EBITDA ajusté (record) grimpe à 665 Millions d'euros (+8% par rapport à 2022) et la marge d'EBITDA ajusté est de 10,2%. L'EBITDA incluant les paiements en actions s'établit à 652 millions d'euros supérieur à l'objectif.

La priorité reste aux solutions à valeur ajoutée (SHIFT Prime) générant +20 millions d'euros d'EBITDA supplémentaire dans les activités d'Electrification.

Le flux de trésorerie disponible normalisé s'inscrit à 454 Millions d'euros, reflétant une gestion stricte du besoin en fonds de roulement et la hausse du carnet de commandes ajusté de l'activité Production d'énergie & Transmission.

La direction souligne le maintien d'un bilan solide avec une dette nette de 214 Millions d'euros et un ratio de levier de 0,4x.

Le groupe propose une hausse de 10% du dividende à 2,30 euros par action.

Guidance 2024 annoncée :

*EBITDA ajusté entre 670 et 730 millions d'euros ;

*Flux de trésorerie disponible normalisé (normalized free cash-flow) entre 200 et 300 millions d'euros.

Une journée investisseurs se tiendra le 13 novembre 2024.

Commentant les résultats 2023 du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : "La performance robuste de Nexans en 2023 a une fois encore démontré l'ampleur de notre transformation depuis 2019. Notre marge d'EBITDA ajusté atteint un niveau record et notre flux de trésorerie disponible normalisé est supérieur aux attentes. Je tiens à remercier tous nos collaborateurs, qui jouent un rôle moteur dans notre performance.

Nous avons accompli des progrès considérables sur le plan du développement durable, en réduisant nos émissions de -36% par rapport à 2019 (Scope 1,2,3), et en déployant dans l'ensemble de nos sites notre modèle de performance E3.

Sur le plan des acquisitions, nous avons finalisé une acquisition de grande qualité avec Reka Cables en Finlande, et nous sommes sortis de l'activité Telecom Systems, renforçant ainsi le profil du Groupe, désormais résolument axé sur l'électrification durable. L'annonce récente de la signature d'un accord pour l'acquisition2 de La Triveneta Cavi en Italie, réputée pour son excellence sur le segment européen de la basse tension, est une étape supplémentaire dans notre ambition de devenir un Pure Player mondial de l'électrification.

Malgré les incertitudes macroéconomiques actuelles, nous abordons 2024 avec confiance et nous anticipons une nouvelle année prometteuse de solides performances."