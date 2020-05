Nexans : l'AGM approuve l'ensemble des résolutions

(Boursier.com) — L'assemblée générale mixte des actionnaires de Nexans, réunie à huis clos hier au siège social, a approuvé l'ensemble des 24 résolutions qui lui étaient soumises par le Conseil d'administration. Les actionnaires ont en particulier approuvé les résolutions portant sur le renouvellement du mandat de Kathleen Wantz-O'Rourke, administrateur indépendant, et les nominations de Jane Basson et Sylvie Jéhanno, en qualité d'administrateurs indépendants, pour une durée de quatre ans. Les actionnaires ont également renouvelé le mandat de Marie-Cécile de Fougières, administrateur représentant les salariés actionnaires, pour une durée d'un an.

Le Conseil d'administration a décidé des changements suivants dans les comités du Conseil et leur composition :

- Comité d'Audit, des Comptes et des Risques : Kathleen Wantz-O'Rourke (Présidente), Bpifrance Participations représenté par Anne-Sophie Hérelle, Sylvie Jéhanno, Hubert Porte et Francisco Perez Mackenna ;

- Comité des Nominations, et du Gouvernement d'entreprise : Anne Lebel, administrateur référent indépendant (Présidente), Jane Basson, Bpifrance Participations représenté par Anne-Sophie Hérelle, Sylvie Jéhanno et Francesco Perez Mackenna ;

- Comité des Rémunérations : Anne Lebel, administrateur référent indépendant (Présidente), Angéline Afanoukoé, administrateur représentant les salariés, Jane Basson, Bpifrance Participations représenté par Anne-Sophie Hérelle, Sylvie Jéhanno et Francesco Perez Mackenna ;

- Comité Stratégique et de Développement Durable : Oscar Hasbún Martinez (Président), Jane Basson, Bpifrance Participations représenté par Anne-Sophie Hérelle, Marc Grynberg, et Francisco Perez Mackenna.